التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال: ايران تواصل صدارتها بالفوز على قرغيزستان

تقدمت ايران بهدف في الدقيقة 12 بواسطة مهدي طارمي وعزز صالح حرداني رصيد ايران بهدف ثان في الدقيقة 33 ، انتهى بهما الشوط الاول.

ونجحت قرغيزستان في تقليص الفارق من قبل جويل كوجو في الدقيقة 51 ومن ثم سجل كوجو هدف التعادل الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 64، الا ان ايران عادت للتقدم بهدف ثالث جاء بتوقيع سردار آزمون في الدقيقة 76 .

بسط المنتخب الإيراني سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة، وواجه المنتخب القرغيزي صعوبة في التقدم نحو المواقع الأمامية بعد الأفضلية التامة لمنتخب إيران الذي نجح في تسيير ما تبقى من دقائق لصالحه حتى صافرة النهاية التي جيرت النقاط الثلاث لصالحه.

وفي مباراة ثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، فازت أوزبكستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في فينتيان، والامارات على قطر 5-0 في أبو ظبي.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة ، مقابل 13 نقطة لأوزبكستان، و 10 للإمارات ، و 7 لقطر، و 3 لقرغيزستان، و 2 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 20 آذار/مارس 2025، حيث تلتقي قطر مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأوزبكستان مع قرغيزستان، وإيران مع الإمارات.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الإمارات على قطر 3-1 في الريان وإيران على قرغيزستان 1-0 في أصفهان وأوزبكستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في طشقند، في حين شهدت الجولة الثانية فوز إيران على الإمارات 1-0 في العين وأوزبكستان على قرغيزستان 3-2 في بيشكيك وتعادل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع قطر 2-2 في فينتيان.

وشهدت الجولة الثالثة فوز قطر على قرغيزستان 3-1 في الدوحة وتعادل الإمارات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-1 في العين وأوزبكستان مع إيران 0-0 في طشقند.

في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز إيران على قطر 4-1 في دبي وأوزبكستان على الإمارات 1-0 في طشقند وقرغيزستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في بيشكيك.

وشهدت الجولة الخامسة فوز قطر على أوزبكستان 3-2 في الدوحة والإمارات على قرغيزستان 3-0 في أبو ظبي وإيران على جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية 3-2 في فينتيان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

انتهى ** 2342