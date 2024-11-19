مسؤول في الخارجية الايرانية: معارضة أميركا للسلام في اليمن مثال على التدخل في شؤون المنطقة

جاء ذلك خلال كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في طهران الثلاثاء مع الممثل الخاص للنرويج لشؤون اليمن، هايدي يوهانس، حيث بحث الطرفان آخر التطورات السياسية والميدانية والدولية التي تشهدها اليمن.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد الأزمة واتساع نطاق الصراع في المنطقة واستمرار قتل الأبرياء في غزة ولبنان، ودعيا إلى وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى شعوب فلسطين ولبنان واليمن.

وأشار خاجي في هذا اللقاء إلى التدخل الأميركي المدمر في الشؤون الإقليمية ومعارضة اميركا إتمام عملية اتفاق السلام في اليمن، واعتبر نهجها مثالا على إجراءات التدخل وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وذكر أنه منذ بداية الأزمة اليمنية، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحل السياسي والحوار بين الأطراف اليمنية من خلال تقديم خطة سياسية، وأشار إلى أن الاستقرار والأمن في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار والحل السياسي.

كما أوضح هيدي يوهانس، ممثل النرويج في شؤون اليمن، أننا نتفق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة حل القضية اليمنية من خلال الحوار السياسي بين اليمنيين، ودعا إلى بذل جهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

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