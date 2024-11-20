تخت روانجي يلتقي نائب وزير الخارجية الصيني في الرياض

واشار تخت روانجي في هذا اللقاء الذي جرى الثلاثاء، إلى الاجتماع الأخير لرئيسي البلدين على هامش قمة البريكس في كازان بروسيا، ووصف بالمهم توافق القادة على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات واجراء المشاورات المستمرة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الاجتماع، ذكر دنغ لي، نائب وزير الخارجية الصيني، أن هدف الجانبين هو تعزيز التعاون على أساس توافق القادة، معلنا استعداد الصين لاستخدام جميع القدرات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون في عام 2025 .

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء الاجتماع بين نائبي الخارجية الايراني والصيني على هامش الاجتماع الثلاثي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية والصين في الرياض.

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