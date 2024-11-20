الضفة الغربية: 28 عملا مقاوما خلال 24 ساعة

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير 5 عبوات ناسفة أسفرت عن إعطاب آلية عسكرية، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 نقاط متفرقة بالضفة وتحطيم مركبة وتصدي للمستوطنين، وخروج مظاهرتين.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة تخللها القاء حجارة.

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في كل من بلدات قباطية ومثلث الشهداء وجورة الذهب والحي الشرقي ومخيم جنين مما أدى لإسقاط طائرة استطلاع في الحي الشرقي.

كما فجر مقاومون عبوات ناسفة، في كل من مدينة جنين، ومخيمها ومحور الوكالة مما أدى لإعطاب آلية عسكرية في هذا المحور.

وفي طوباس، أسقط مقاومون طائرة استطلاع لقوات الاحتلال في بلدة طمون واستولوا عليها.

وشهدت بلدات بيت فوريك ويتما وحي المساكن الشعبية في نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال.

أما في جورة الشمعة في بيت لحم، فقد تصدى الأهالي لهجوم للمستوطنين وحطموا مركبات لهم، كما شهدت بلدتي الخضر والجبعة مواجهات مع قوات الاحتلال، وكذلك مخيم العروب بالخليل.

انتهى ** 2342