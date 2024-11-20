وزير الدفاع:نتطلع الى توسيع التعاون الاقتصادي الايراني-الفنزويلي

ووصل العميد نصير زادة صباح اليوم الى كراكاس العاصمة الفنزويلية للمشاركة في أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة للتعاون الايراني-الفنزويلي.

وفور وصوله الى العاصمة الفنزويلية، صرح وزير الدفاع الايراني، انه ستعقد خلال زيارته هذه، وتزامنا مع انعقاد الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة، اجتماعات مختلفة بحضور اللجان بما في ذلك القطاع الخاص والشركات المعرفية، والهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو تحقيق خطط تطوير التعاون الاقتصادي.

وبالاشارة الى أنه سيتم خلال يومي الزيارة هذه، عقد عدة اجتماعات مع وزراء الصناعة والتعدين والنفط والاقتصاد والدفاع في فنزويلا، اوضح نصير زادة بأن الهدف هو التحقق وتقديم الحلول من اجل التآزر وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه دائما من قبل قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية.

كما اشار الى ان هناك العديد من القدرات الخاملة في التعاون بين البلدين والتي ينبغي تفعيلها، مؤكدا على توسيع التعاون الاقتصادي الايراني-الفنزويلي.

وافاد انه سيلتقي بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال هذه الزيارة.

انتهى**ر. م