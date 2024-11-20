عارف: إيران والاتحاد الروسي عازمان على توسيع العلاقات على أعلى المستويات

وقال محمد رضا عارف خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي،رئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة للبلدين "سيرغي تسيفيليف" هناك إمكانيات كثيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين واعتبر استخدام هذه القدرات لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران وروسيا أمرا مهما وأكد على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أهمية التشاور المستمر بين البلدين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم وقال: إن اجتماعات كبار المسؤولين في إيران وروسيا تدل علی ارادة البلدين لتحسين مستوى العلاقات.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التعاون الطويل الأمد والشامل مع روسيا أمرا مهما.

من جانبه أشار "سيرغي تسيفيليف" خلال اللقاء إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وشرح بعض هذه المجالات وأكد أن لقاءات كبار المسؤولين في البلدين من شأنها تسهيل وتعميق هذه العلاقات.

واعتبر نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين مهماً وقدم تقريراً عن الإجراءات المتخذة في إطار هذه اللجنة إلى النائب الأول للرئيس الإیراني.

انتهی**3280