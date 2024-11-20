عراقجي: إيران سترد بشكل مناسب على الإجراءات غير البناءة في اجتماع مجلس المحافظين

وبحث عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي"، الیوم الأربعاء التفاعلات بين إيران والوكالة في ظل نتائج زيارة غروسي إلى طهران والتطورات المتعلقة باجتماع مجلس المحافظين.

وأشار إلى زيارة غروسي إلى إيران، وقال إن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزیارة أثبتت مرة أخرى حسن نية وإرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز التفاعل والتعاون مع الوكالة.

وأكد: إذا تجاهلت الأطراف الأخرى حسن نية إيران ونهجها التفاعلي ووضعت إجراءات غير البناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال إصدار قرار، فإن إيران سترد بشكل مناسب ومتناسب.

وأكد الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي ارادتهما لمواصلة طريق الحوار والتفاعل من أجل حل الخلافات ومعالجة القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال وتجنب الأساليب والمناهج غير البناءة .

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