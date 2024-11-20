نائب وزير الدفاع الباكستاني يشيد بالنهج السلمي الذي تتبعه إيران في المنطقة

واثناء زيارته الجناح الايراني في معرض باكستان الدولي الـ12 لإنجازات الأسلحة والدفاع في مدينة كراتشي الباكستانية الساحلية، التقى نائب وزير الدفاع الباكستاني الجنرال محمد علي ،رئيس وفد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد مجتبى رمضان زادة، وناقشا المواضيع ذات الاهتمام في مجالات الدفاع والأمن، وذلك بحضور أعضاء الوفد الإيراني والملحق العسكري الإيراني في باكستان العقيد محمد محسن شهابي.

وأعرب العميد محمد علي عن ارتياحه للحضور القوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض الأفكار الدولي 2024 في كراتشي، معتبرا اياه فرصة لإيران الصديقة والشقيقة لتعريف باكستان والدول الأخرى المشاركة في هذا الحدث العسكري بإنجازاتها.

رأى نائب وزير الدفاع الباكستاني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى عال من الاقتدار في التعامل مع التهديدات في مجال الدفاع والحرب، واشاد بالنهج السلمي الذي تتبعه إيران في المنطقة.

ومن جانبه اكد رئيس الوفد العسكري الإيراني العميد مجتبى رمضان زادة، على زيادة التفاعل الثنائي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة باكستان الصديقة والشقيقة، مضيفا بأن هناك توقعات كثيرة لمزيد من تحسين وتوطيد العلاقات الإيرانية -الباكستانية في كافة المجالات، كما أن حضور ايران في المعرض الدولي لانجازات الأسلحة في كراتشي يعتبر أيضا خطوة في اتجاه تعزيز التعاون بين البلدين.

اضافة الى ذلك، وفي اليوم الثاني لمعرض انجازات الاسلحة الدولي في كراتشي،عقد رئيس القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اجتماعات منفصلة،مع نائب قائد القوات البحرية الباكستانية "اويس محمد بلغرامي"، و المساعد في شؤون تكنولوجيا المعلومات في القوات الجوية الباكستانية "ظفر اسلم".

والجدير بالذكر انه تم افتتاح المعرض الدولي الثاني عشر لانجازات الأسلحة والدفاع الذي كان تحت شعار "أسلحة من أجل السلام؛ التعاون العالمي والشراكة الاستراتيجية" في مدينة كراتشي الباكستانية وحضرته 55 دولة بما في ذلك وفد من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

هذا وتم إنشاء جناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأول مرة في أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان بهدف عرض الإنجازات العسكرية الايرانية، بما في ذلك الصناعات المحلية في مجال الدفاع والفضاء والحرب الإلكترونية.

انتهى**ر.م