٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85665583
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وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري

٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٥ م
رمز الخبر: 85665583
وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر الشيخ "محمد بن عبد الرحمن ال ثاني" الذي یزور طهران حالیا على رأس وفد.

واجتمع رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني" اليوم الأربعاء، مع عراقجي لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

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