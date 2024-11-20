وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري

واجتمع رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني" اليوم الأربعاء، مع عراقجي لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.
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طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر الشيخ "محمد بن عبد الرحمن ال ثاني" الذي یزور طهران حالیا على رأس وفد.
واجتمع رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر "الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني" اليوم الأربعاء، مع عراقجي لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.
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