٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢١ م
رمز الخبر: 85665595
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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Dossier

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جندي متأثرا بجروح أصيب بها بالجنوب

٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢١ م
رمز الخبر: 85665595
الجيش اللبناني يعلن استشهاد جندي متأثرا بجروح أصيب بها بالجنوب

طهران/20 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد أحد العسكريين متأثرا بجروح أصيب بها في استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش في الجنوب.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان له أن الاحتلال الصهيوني استهدف آلية للاحتلال على الطريق من برج الملوك إلى القليعة الواقعة في جنوب لبنان، بهجوم بطائرة مسيرة.

وفي هذا العدوان للكيان الصهيوني استشهد جندي من الجيش اللبناني وأصيب جندي آخر.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقرا عسكريا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند بصيدا جنوبي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين في هذه الغارة الجوية.

ورداً على استهداف المدنيين في لبنان ، خطط حزب الله اللبناني لعمليات عديدة ضد المواقع والمستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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Dossier

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