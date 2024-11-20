الجيش اللبناني يعلن استشهاد جندي متأثرا بجروح أصيب بها بالجنوب

وأعلن الجيش اللبناني في بيان له أن الاحتلال الصهيوني استهدف آلية للاحتلال على الطريق من برج الملوك إلى القليعة الواقعة في جنوب لبنان، بهجوم بطائرة مسيرة.

وفي هذا العدوان للكيان الصهيوني استشهد جندي من الجيش اللبناني وأصيب جندي آخر.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقرا عسكريا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند بصيدا جنوبي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثمانية آخرين في هذه الغارة الجوية.

ورداً على استهداف المدنيين في لبنان ، خطط حزب الله اللبناني لعمليات عديدة ضد المواقع والمستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة.

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