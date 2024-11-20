الدفاعات الجوية الايرانية لقوات الجيش البرية مستعدة لمواجهة أي تهديد

وعن استعداد وجهوزية القوات البرية للجيش الايراني،اوضح قائد مجموعة الدفاع الجوي الـ99 للقوات البرية للجيش الايراني العميد "بهزاد برتوي خاقان" بان القوات البرية للجيش اتخذت إجراءات للاستفادة وتطوير القوة التشغيلية واستخدام أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات منخفضة.

وتابع العميد برتوي خاقان: حاليا، تم تجهيز القوات البرية للجيش بمجموعة متنوعة من أنظمة الصواريخ الدفاعية، والتي تعد جزءا من أفضل وأحدث التقنيات العالمية في مجال الدفاع. كما تستخدم القوات البرية للجيش أنظمة صواريخ منخفضة الارتفاع وفقا لمتطلبات ضمان أمن البلاد، بأفضل طريقة ممكنة لتحييد التهديدات.

وعن امتلاك قوة الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية للجيش لأحدث الأسلحة الدفاعية، اوضح قائد مجموعة الدفاع الجوي الـ99 للقوات البرية للجيش الايراني بأن اليوم، يسعى الدفاع الجوي للقوات البرية للجيش و المجهز بأسلحة دفاعية حديثة، الى جانب قوة الدفاع الجوي الموحدة للجيش، الى مراقبة وضمان أمن سماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما صرح قائد مجموعة الدفاع الجوي الـ99 للقوات البرية للجيش الايراني بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية للجيش والتي تعمل تحت اشراف عملياتي لمعسكر خاتم الأنبياء (ع)في حالة تأهب وجهوزية للرد بشكل صارم وحاسم على أي تهديدات من أجل حفظ أمن البلاد.

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