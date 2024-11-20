لبنان يرفع شكوى جديدة ضد الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن

وكلفت الخارجية اللبنانية بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، برفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردًا على استهداف "إسرائيل" المتكرر والمتعمّد، منذ بدء حربها على لبنان في 8 تشرين الأول 2023، لعناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته، ما أدى الى سقوط 27 شهيدًا و 76 جريحًا بين صفوفه، فضلًا عن تعرّض 32 مركزًا للتدمير الجزئي أو الكلي، وعطل 45 آلية.



وأعلن لبنان في حيثيات شكواه أمام مجلس الأمن : إن الاستهداف "الإسرائيلي" لعناصر لدفاع المدني أثناء أداء واجبهم الإنساني، ومنعهم من تنفيذ مهامهم الإغاثية في مناسبات عدة، يُعطّل مهامهم الحيوية في إجلاء السكان من المناطق الخطرة وتقديم المساعدة الفورية للضحايا، ما يُعرّض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.

کما اعتبر، أن استهداف عناصر الدفاع المدني، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب الإدانة والمحاسبة؛ حسب ما افاد به موقع العهد الاخباري.

ودعا لبنان، في شكواه، الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى "اتخاذ موقف حازم عبر إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الدفاع المدني والمؤسسات الصحية والإغاثية في لبنان".

انتهى**9365 / ح ع **