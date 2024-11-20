السفير الكازاخستاني لدى ايران : لتطوير التجارة بين طهران واستانا عبر تنفيذ اتفاق التجارة الاوراسية الحرة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير الكازاخستاني، اليوم الاربعاء بطهران، مع رئيس منظمة الترويج التجاري الايرانية "محمد علي دهقان دهنوي".

واقترح اونالبايوف، تطوير التعاون الايراني- الكازاخي في مجال نقل الترانزيت عبر الموانئ، وتفعيل طريق سككي يصل كازاخستان بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

ومضى الى القول : ان التجارة الحرة الاوراسية تحظى بأهمية بالغة لدينا، وهي قيد التصديق من قبل البرلمان الكازاخستاني.

واكد سفير جمهورية كازاخستان، بان اتفاق التجارة الحرة الاوراسية يسهم بنحو كثير في تعزيز التعاون التجاري بين اصحاب القطاع الخاص الايرانيين والكازاخيين؛ لا سيما في مجال تجارة المحاصيل الزراعية.

الى ذلك دعا رئيس منظمة الترويج التجاري الايرانية، لتاسيس مجلس للتعاون بين رجال الاعمال الايرانيين والكازاخستانيين، للدفع بسير نمو العلاقات التجارية بين البلدين.

واضاف : نحن نرغب في تشكيل هذا المجلس بمشاركة غرفة التجارة الإيرانية والكازاخستانية.

وفي لقائه السفير الكازاخستاني بطهران اليوم، اشار "دهقان دهنوي" الى ضرورة تفعيل الترانزيت ونقل السلع الايرانية؛ مبينا ان الطريق السككي يسهم في تطوير الممرات الدولية.

واشار رئيس منظمة الترويج التجاري الايرانية، الى "معرض اوراسيا" الذي تستضيفه ايران خلال العالم الجاري، واصفا هذا الحدث بانه يتيح فرصا مواتية لرجال الاعمال والمصنعين الكازاخيين من اجل تعزيز حضورهم في الجمهورية الاسلامية.

انتهى ** ح ع