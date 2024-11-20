٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٠٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85665861
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مسؤول : مشهد تستضيف اجتماع وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (إیکو)

٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٠٣ م
رمز الخبر: 85665861
مسؤول : مشهد تستضيف اجتماع وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (إیکو)

مشهد/5 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا- أعلن نائب محافظ خراسان الرضوية (شرقي البلاد)، حسن نوري زاده، أن الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إیکو) سيعقد باستضافة مشهد المقدسة (مركز المحافظة)، على مدى يومي 2 و 3 کانون الأول/ديسمبر المقبل.

واوضح نوري زاده في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء : إن منظمة التعاون الاقتصادي تضم في عضويتها 10 دول؛ مبينا ان اجتماع المنظمة المقبل في مشهد، يستضيف وزراء خارجية طاجيكستان وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وتركيا وإيران.

وبحسب هذا المسؤول، سيتم خلال الاجتماع مناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تهم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي.

وتابع نوري زادة : كما سيتم في اطار هذا الحدث، عقد اجتماعات اللجان المختصة بغية التوصل إلى نتيجة حول القضايا ذات الصلة.

انتهی**2054 / ح ع **

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