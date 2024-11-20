مسؤول : مشهد تستضيف اجتماع وزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (إیکو)

واوضح نوري زاده في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء : إن منظمة التعاون الاقتصادي تضم في عضويتها 10 دول؛ مبينا ان اجتماع المنظمة المقبل في مشهد، يستضيف وزراء خارجية طاجيكستان وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وتركيا وإيران.

وبحسب هذا المسؤول، سيتم خلال الاجتماع مناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تهم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي.

وتابع نوري زادة : كما سيتم في اطار هذا الحدث، عقد اجتماعات اللجان المختصة بغية التوصل إلى نتيجة حول القضايا ذات الصلة.

انتهی**2054 / ح ع **