نائب وزير الطرق الإيراني يتحدث عن حراك دبلوماسي في مجال النقل مع روسيا

وقال "هاديان فر" من موسكو الذي يزورها للمشاركة في فعاليات "أسبوع النقل" الروسي : لقد عقدت اجتماعات بناءة ومثمرة مع الجانب الروسي وممثلي الدول المشاركة، بما فيها تركمانستان والإكوادور وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وروسيا البيضاء.



واضاف نائب وزير الطرق الايراني : خلال المباحثات مع نائب وزير النقل الروسي، تم استعراض المستجدات على صعيد النقل البري والسككي والجوي، وايضا التوصل إلى اتفاقات للدفع بهذه العلاقات نحو الأمام.

كما أشار نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، الى اجتماع ثلاثي عقد بموسكو بين إيران وجمهورية أذربيجان وروسيا، بهدف تطوير التعاون في المستقبل القريب.



وأضاف هاديان فر : خلال اجتماع تطوير التعاون اللوجستي بحضور رئيس الوزراء الروسي و 12 دولة بما فيها ايران، رحبت الدول المشاركة بتطوير التعاون في مجالات النقل، في الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.



يذكر أن فعاليات أسبوع النقل الروسي الدولي الثامن عشر، بدات في موسكو امس الثلاثاء (19 نوفمبر)، وستستمر على مدى ثلاثة أيام، حيث تعرض كبريات الشركات من روسيا و 14 دولة حول العالم، أحدث إنجازاتها في مجال النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية والبحرية والجوية.

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