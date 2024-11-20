ولايتي : سوريا تشكل الحلقة الرئيسية من سلسلة المقاومة

وأضاف ولایتي خلال هذا اللقاء، بأن التطور المتزايد للعلاقات الإيرانية السورية يحظى باهتمام جدي في جميع الأبعاد ويمكن أن يلعب دورا اساسيا في المجالين الإقليمي والدولي.

كما أعرب مستشار قائد الثورة الاسلامية، عن ارتياحه لتوسيع التعاون بين طهران ودمشق، مردفا : نحن نعتبر سوريا دولة عظیمة، وان هذا البلد لعب دوراً مهماً في الحرب ضد الصهاينة ويشكل الحلقة الأساسية في سلسلة المقاومة.

واستطرد قائلا : الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا ركيزتان أساسيتان لجبهة المقاومة، وكلما عززنا العلاقات بينهما، كلما تعززت هذه الجبهة أكثر فاكثر.

وبدوره، أعرب وزير الخارجية السوري عن ارتياحه للقاء ولايتي؛ مؤكدا بان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تلزم المسؤولين العمل على تعزيز التفاعلات والاتصالات الثنائية.

وأضاف صباغ، في لقائه ولايتي اليوم، انه نظرا لمؤامرات الأعداء المختلفة، فإن الوحدة والتضامن بين البلدين إيران وسوريا يشكلان ضرورة؛ مبينا ان تغير الامور لا يغير الحقائق والعدو هو العدو والمقاومة ضرورة في مواجهة هذا العدو.

انتهی**2054 / ح ع