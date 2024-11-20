الامين العام لحزب الله : المقاومة استعدّت لمعركة طويلة.. الميدان موازٍ لمسار المفاوضات

وفي ذكرى مرور أسبوع على أربعينية رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله "الشهيد السيد هاشم صفي الدين"، خاطب الشيخ قاسم، الشهيد قائلا : أخي الحبيب، السيد هاشم صفي الدين، وأنت رفيق الدرب في هذه المسيرة الإلهية المقاومة، عرفتك رساليًا أصيلًا مثقفًا واعيًا وهادفًا. لقد كنت عضدًا للسيد نصر الله، وكنت حاضرًا في الميدان دائمًا، ولقد خسرناك وربحت.

وأضاف : لا بد أن نذكر أيضًا شهادة أخينا الحبيب مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله "الحاج محمد عفيف النابلسي" الذي استشهد في ميدان الجهاد الإعلامي المقاوم، والذي حرص على إقامة المؤتمرات الصحفية، ليسد ثغرة إعلامية مهمّة، من أجل فضح العدوّ وتبيان إنجازات المقاومة، وليرد على الافتراءات التي كانت تكال بحق المقاومة.

وتابع : الحاج محمد عفيف، أغاظ العدو كثيرًا، ولذا اغتاله؛ خافوك فقتلوا الجسد لكنهم لن يتمكنوا من قتل روح المقاوم، الحاج محمد عفيف استشهد في منطقة رأس النبع، يعني أن العدو اعتدى عليه في العاصمة، وهو في موقع الإعلامي المدني الذي من المفترض أن يكون محميًا في مثل هذه الحالات.

واكد الامين العام لحزب الله : العدو لم يكتفِ بالاعتداء على رأس النبع، بل اعتدى أيضًا على مار إلياس وزقاق البلاط في قلب العاصمة بيروت، لذا لا بد أن يتوقع بأن يكون الرد على وسط "تل أبيب"، ولا يمكن أن نترك العاصمة بيروت تحت ضربات العدو "الإسرائيلي" دون أن يدفع الثمن في وسط "تل أبيب".

وعن جبهة غزّة، صرح الشيخ قاسم : حرصنا على أن نقدم الإسناد لغزة، آخذين بعين الاعتبار الظروف في لبنان، ويشرفنا أن نكون من القلة الشرفاء الذين دعموا غزّة مع العراق واليمن وإيران بينما العالم كله يتفرج، وصحيح أن الإصابات مؤلمة وموجعة، لكن لدينا الكثير من الكوادر من أولي البأس الشديد.

واضاف : كنا قد وافقنا سابقًا على طرح بايدن – ماكرون على قاعدة أنّه يمكن إنهاء الحرب، لكنهم اغتالوا أميننا العام، وهذا أيضًا بعض تفجير البيجر، إذ مرّ الحزب بحالة إرباك لمدة 10 أيام، بعدها استعدنا عافيتنا في كل المجالات، عقب اغتيال السيد حسن نصر الله. اليوم، وبعد شهرين من الحرب على لبنان، النتيجة هي صمود أسطوري للمقاومة؛ لافتا الى، أنّ "المقاومة ليست جيشًا، ولا تمنع جيشًا من التقدم، بل تقاتل الجيش حيث تقدّم، وهي تعمل لقتل العدو ومنع استقرار احتلاله، وقدمنا نموذجًا استثنائيًا في هذه المواجهة".

وشدد الامين العام لحزب الله على، ان "الكلام للميدان، والنتائج مبنية على الميدان بقسميه في البر، وعبر قصف الصواريخ والمسيرات، ولدينا القدرة على الاستمرار لمدة طويلة، ولا يمكن أن تهزمنا "إسرائيل" وتفرض شروطها علينا، ونحن رجال الميدان".

وفي جانب اخر من كلمته اليوم، تطرق الشيخ قاسم إلى مسار "المفاوضات" لوقف النار قائلًا : استلمنا الورقة التي تبحث في المفاوضات ودرسناها وأبدينا ملاحظاتنا عليها، ولدى الرئيس بري ملاحظات كذلك، وهي متناغمة ومتوافقة، وهذه الملاحظات قدمت للمبعوث الأميركي وتم النقاش فيها بالتفصيل؛ نحن قررنا عدم التكلم عن مضمون الاتفاق ولا عن ملاحظاتنا.

ومضى الى القول : تفاوضنا تحت سقفين، وقف العدوان بشكل كامل وشامل، وحفظ السيادة اللبنانية، بمعنى لا يحق للعدو أن ينتهك ويقتل ويدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة؛ أعددنا لمعركة طويلة، ونحن نتفاوض الآن، ولكن ليس تحت النار لأن إسرائيل أيضًا تحت النار، كما قرّرنا أن يسير مسار الميدان الذي يسير بشكل تصاعدي مع مسار المفاوضات، وأن نكون أهل إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادة.

وتوجّه الشيخ قاسم بالتحية إلى "المجاهدين في الميدان، وإلى أهلنا الشرفاء الذين يلتفون حولنا. هذا نموذج يحصن المقاومة، ويجعلها أقوى في مواجهة التحديات"، وقال : نحن أمام خيارين، إما السلة أو الذلة، وهيهات منا الذلة، وسنبقى في الميدان وسنقاتل مهما ارتفعت الكلفة، والكلفة ستكون مرتفعة على العدو أيضًا، وعندما لا يحقّق العدو أهدافه، يعني أننا انتصرنا.

كما خاطب النازحين، قائلا : نعلم أنكم تضحون كثيرًا، ونحن نقوم بما نستطيع من تأمين المساعدات"، وتوجه بـ"تحية خاصة لحركة أمل"، مؤكداً أن "لا فرق بيننا وبينهم، لأننا عائلة واحدة في وطن واحد.

وأضاف الامين العام لحزب الله : نحن اليوم نقاوم في لبنان، دفاعًا في لبنان، ودفاعًا عن شعب لبنان ضد الاحتلال "الإسرائيلي" الذي لن يخرج إلا بالمقاومة، ونحن في أثناء المعركة نفكر بمستقبل وطننا، ولم نغير ولن نبدل في مواقفنا الوطنية الشريفة المقاومة، ونحن نؤمن بتكاتف الجيش والشعب والمقاومة، وهو الرصيد المتبقي لبناء الوطن.

وأردف : بعد وقف العدوان سنعمل معًا بالتعاون مع الدول والشرفاء من أجل إعادة الإعمار، ليعود لبنان أجمل وأفضل، وسنقدم مساهمتنا الفعالة لانتخاب رئيس للجهمورية من خلال مجلس النواب، وستكون خطواتنا السياسية تحت سقف "اتفاق الطائف"، بالتعاون مع القوى السياسية، كما سنكون حاضرين في الميدان السياسي لمصلحلة الوطن لنبني ونحمي في آن معًا.

انتهى ** ح ع