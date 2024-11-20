حماس والجهاد الإسلامي تدينان الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار بغزة

واعلنت حماس، في بيان لها حسب ما نقلته منه وكالة شهاب الفلسطينية : ندين بأشد العبارات استعمال الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد القرار الذي عرض الليلة على المجلس، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيونى من قطاع غزة، وإنقاذ شعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، بغطاء أميركي، على مدار شهور الحرب، وخصوصا في الشمال.

وأضاف البيان : مجددا تثبت الولايات المتحدة الأميركية أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما.

وطالبت حماس "الولايات المتحدة" بان "تكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء، إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سمعنا من الإدارة المنتخبة".

كما طالبت الحركة "المجتمع الدولي"، بوضع حد لهذا التغول الأميركي على الإرادة الدولية والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها.

الى ذلك، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها أيضا، أن "استخدام الإدارة الأميركية للفيتو في مجلس الأمن لإجهاض قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يدل دلالة واضحة بأن الإدارة الأميركية هي التي تدير حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة وتشرف على كل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني النازي".



يذكر أن واشنطن استخدمت، اليوم الأربعاء، حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بینما صوّت جميع أعضاء المجلس لصالحه.

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