بزشكيان: ايران تؤكد على ايجاد علاقات اوسع واعمق مع دولة قطر الصديقة والجارة

واعرب الرئيس بزشكيان عن امله في ان تقوم قطر بمتابعة تلك الاتفاقيات بجدية اكبر قائلا ان "ايران تلتزم بما تقول وستلتزم بتلك الاتفاقيات ونامل في ان يتم تنفيذ اتفاقياتنا الثنائية بشكل كامل".

واعاد الرئيس بزشكيان التأكيد على رؤيته حول قيام الوحدة في العالم الاسلامي قائلا "ان رغبتنا القلبية هي ايجاد علاقات ودية من اشقائنا المسلمين وان نظهر للعالم بان الدول الاسلامية قادرة على التعايش جنبا الى جنب مع الحفاظ على حرمة الاخر وفي ظل السلام والهدوء وتقوم بتبادل التجارب فيما بينها".

كما وجه الرئيس بزشكيان الدعوة لأمير قطر لزيارة ايران.

*رئيس مجلس الوزراء القطري

من جهته اكد رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر خلال هذا اللقاء على رغبة بلاده بتوسيع العلاقات مع ايران قائلا انه وحسب ما هو مقرر نأمل في ان يقوم أمير قطر بزيارة ايران في اوائل العام القادم.

وشدد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن أمير قطر والحكومة القطرية ايضا يؤكدان على تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين واضاف "خلال الشهور الماضية شهدنا تغييرات في مجلس الوزراء القطري، وفي التشكيلة الحكومية الجديدة هناك منصب جديد بعنوان وزارة التجارة الخارجية وان احدى اولوياتها تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع ايران".

وتابع بان الحكومة القطرية تسعى لتوسيع العلاقات وبناء صرح قوي للعلاقات الثنائية وان امير قطر يؤكد ذلك على الدوام وان قطر ستظل حليفة قوية وموثوقة لايران.

كما اشار الى التطورات الجارية في المنطقة قائلا ان قطر سعت دوما الى التواصل مع ايران وتبادل الآراء فيما يخص القضايا الاقليمية، وقال "ان الحكومة القطرية تشيد برؤية فخامتكم في وحدة العالم الاسلامي وتدعمها، ان ايران الكبيرة والقوية يمكنها تطبيق فكرة وحدة العالم الاسلامي".

انتهى ** 2342