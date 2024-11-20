عراقجي يدعو أعضاء مجلس حكام الوكالة الذرية لمعارضة تصرفات الترويكا الاوروبية

واجرى عراقجي مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها البرازيل وجنوب أفريقيا وبنغلاديش والجزائر وبوركينا فاسو وباكستان وفرنسا، واشار الى دور مجلس الحكام، معتبرا الاجتماع الحالي لهذا المجلس مهماً في حماية مصداقيته وضمان مكانته المهنية واستقلالية أدائه.

وفي معرض شرحه للنهج البناء الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبر وزير الخارجية تصرفات بعض الدول الغربية الأعضاء في الوكالة باقتراح قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمثابة إجراء غير مبرر من شأنه تعطيل الوظائف الفنية والمهنية للوكالة.

وأدان عراقجي التصرفات غير البناءة وغير المبررة من جانب الدول الأوروبية الثلاث تجاه البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مذكرا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران وقال: إن التصرفات غير المناسبة من جانب الدول الأوروبية الثلاث بإصدار قرار ضد إيران لن تؤدي إلا إلى إضعاف وتعطيل العمليات التفاعلية بين الوكالة وإيران.

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