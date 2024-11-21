قواعد وتجمّعات الاحتلال في مرمى صواريخ ومسيّرات حزب الله

قواعد عسكرية

وافاد تقرير للميادين ان المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفت الأربعاء، عند الساعة 04:32 من بعد الظهر ، قاعدة شراغا والتي تضم المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.

كما استهدف حزب الله عند الساعة 04:32 من مساء الاربعاء، قاعدة شراغا وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخيّة، وذلك بعدما تم استهدافها عند الساعة 06:15 من صباح الأربعاء، بهجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة وأصابت أهدافها بدقّة.

وتصدت الدفاعات الجوية للمقاومة عند الساعة 04:30 من بعد الظهر ، لطائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة جبشيت، بصاروخ أرض – جو، وأجبرتها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة.

وشنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:10 من صباح الأربعاء، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي الواقعة شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة.

وكانت قد شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من مساء الثلاثاء، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة أييليت وهي مقر قيادي مستحدث للفرقة 91 غرب مستوطنة أييليت هشاحر، وأصابت أهدافها بدقّة.

تجمّعات جنود الاحتلال

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في لبنان، عند الساعة 11:00 من مساء الأربعاء، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السماقة، بصليةٍ صاروخيّة.

واستهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:45 من مساء الأربعاء، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

استهدفت المُقاومة الإسلاميّة في لبنان عند الساعة 08:40 من مساء الأربعاء، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في لبنان عند الساعة 05:30 من مساء الأربعاء، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخيّة.

وتصدّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:20 من مساء الاربعاء، لمحاولة تقدّم قوّة إسرائيلية عند الأطراف الغربيّة لبلدة طير حرفا، بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوها بين قتيل وجريح. كما واستهدف المجاهدون ملّالة إسرائيلية كانت ترافق القوّة المتقدّمة، بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها.

وعند الساعة 05:15 مساءً، استهدف حزب الله، 3 تجمّعات لـ "جيش" الاحتلال: في جنوبي مدينة الخيام، وعند بوابة العمرا في الخيام، وفي مستوطنة كفار فراديم بصليةٍ صاروخيّة لكلٍ منها.

واستهدفت المقاومة عند الساعة 04:45 من بعد الظهر ، تجمعاً لـ "جيش" الاحتلال في مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخيّة.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 من بعد الظهر ، تجمعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية، بعدما استهدفته عند الساعة 01:00 ظهراً بصلية صاروخية أيضاً.

واستهدف حزب الله عند الساعة 10:00 من صباح الاربعاء، تجمّعين لقوّات الاحتلال في مستوطنة شتولا وموقع رامية الحدودي، بصليةٍ صاروخيّة لكلٍ منها.

وعند الساعة 12:10 من ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، تجمعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف حزب الله، عند الساعة 12:15 من ليل الثلاثاء - الأربعاء، تجمعاً لقوّات الاحتلال عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:15 من ليل الثلاثاء - الأربعاء، تجمعاً لقوّات الاحتلال في موقع المرج في محيط وادي هونين المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة.

استهداف مستوطنات

وفي إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من المستوطنات، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:00 من ظهر الأربعاء، مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

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