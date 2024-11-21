٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85666133
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العراق: المقاومة الإسلامية تهاجم هدفين عسكريين في فلسطين المحتلة

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٣٧ ص
رمز الخبر: 85666133
العراق: المقاومة الإسلامية تهاجم هدفين عسكريين في فلسطين المحتلة

طهران / 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأربعاء، هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وعقب الإعلان عن العملية، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد توثّقها.

وسبق ذلك إعلان المقاومة تنفيذها عمليةً أخرى، مساء الثلاثاء، ضدّ هدف عسكري آخر في شمالي الأراضي المحتلة، بالطيران المسيّر. وتبع ذلك نشر مشاهد عن العملية أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ العمليتين تأتيان استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لفلسطين المحتلة ولبنان، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ.

إضافةً إلى ذلك، فإنّها توعّدت باستمرار عملياتها ودكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

انتهى ** 2342

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