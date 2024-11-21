٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:١٤ م
رمز الخبر: 85666551
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journalistکاظم شماعییان

بزشكيان: ايران يجب أن تصبح نموذجا ومُلهما في المنطقة

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:١٤ م
رمز الخبر: 85666551
بزشكيان: ايران يجب أن تصبح نموذجا ومُلهما في المنطقة

زاهدان/ 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية يجب ان تكون نموذجا وملهما في المنطقة واننا نعمل في الحكومة لتحقيق هذا الهدف.

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث اليوم الخميس امام جمع من المستثمرين ورجال الاعمال بمحافظة سيستان وبلوجستان انه يجب التحرك بصورة علمية من اجل نمو البلاد وان نصل الى افضل موقع تستحقه ايران.

واكد ان الهدف من زيارته لمحافظة سيستان وبلوجستان ولقائه اياهم هو الاستماع اليهم ووجهات نظرهم وايجاد حلول للقضايا والمشاكل.

واضاف انه استنادا الى خطة الافاق التي عرّفها قائد الثورة لتنمية البلاد وتقدمها، فان ايران يجب أن تكون بلدا متقدما وتحرز الموقع الاول في الصناعة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا وملهما ونموذحا في المنطقة، وان كان مقررا الوصول الى هذا الموقع، يجب تغيير الكثير من الرؤى.

وتابع اننا نعقد جلسة كل اسبوع تقريبا بشان مكران والخليج الفارسي ومازندران وهذه الممرات ومن المقرر ان ندعو الخبراء الدوليين بدرجات علمية عالية للاستشارة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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