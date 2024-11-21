٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٨ م
رمز الخبر: 85666598
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journalistکاظم شماعییان

مساعد قائد الجيش: اقتدار ايران الدفاعي يخدم الشعب والسلام الاقليمي والدولي

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٠٨ م
رمز الخبر: 85666598
مساعد قائد الجيش: اقتدار ايران الدفاعي يخدم الشعب والسلام الاقليمي والدولي

كراتشي/ 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال مساعد القائد العام للجيش العميد مجتبى رمضان زادة انه على النقيض من القوى السلطوية ومنفذي جرائم الحرب ضد الشعوب، فان جميع القدرات الدفاعية والحربية للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي في خدمة الشعب والسلام الاقليمي والدولي.

واضاف العميد رمضان زادة الذي يراس الوفد العسكري الايراني المشارك في معرض السلاح بباكستان ان المجال الدفاعي هو جزء ضروري للقوة لذلك فان القدارت والطاقات الدفاعية هي ضمان للامن والاستقرار والسلام.

وتابع في تصريح ادلى به لمراسل ارنا ان القوة في داخل البلاد والقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي تركيبة من المجال السياسي والدفاعي والامني والاجتماعي والثقافي، ونظرا الى الدور الذي تقوم به و زارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، فان مشاركتنا في معرض كراتشي الدول تاتي لهذا الغرض.

واشار الى ان ايران وبجانب الدول المختلفة وفي المجال العسكري والتكنولوجي والخبرة في مجال التجهيزات، تشارك وتعرض جزء من قدراتها وواثقون بان وزارة الدفاع واسناد القوات  المسلحة ستجد مجالا جديدا في مجال الوصول الى الخبرة والتكنولوجيا.

ومضى يقول ان المشاركة في هذه المناسبات تسهم في توسيع التعامل الدولي لايران وتطوير انشطة النخبة والشركات المعرفية، لذلك نرى ان الانسجام والتعاون الجماعي يساعد على النهوض بالسلام والاستقرار الدوليين.

وكانت الدورة الـ 12 للمعرض الدولي للسلاح والملتقيات الدفاعية لباكستان والمعروفة بـ "ايدياز 2024" قد افتتحت يوم الثلاثاء بمدينة كراتشي وتستمر حتى يوم الجمعة.

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journalistکاظم شماعییان

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