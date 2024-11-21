٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٤١ م
رمز الخبر: 85666843
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journalistکاظم شماعییان

عراقجي يواصل مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس المحافظين

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٤١ م
رمز الخبر: 85666843
عراقجي يواصل مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس المحافظين

طهران/ 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اكد وزير الخارجية عباس عراقجي في اطار مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان التصديق على قرار ضد ايران، سيقابله اجراء ايراني متبادل.

وفي هذا السياق، اجرى عراقجي اليوم الخميس اتصالات هاتفية مع نظرائه في غانا (رئيس مجلس المحافظين) وكذلك مصر وتايلاند ودعا هذه الدول لمعارضة القرار المقدم من الدول الاوروبية الثلاث والحد من تحول مجلس المحافظين الى منصة لتنفيذ مآربها السياسية.

وبيّن عراقجي التوجه البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يخص التعاطي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا الى التفاهمات التي تمت مع الوكالة خلال زيارة مديرها العام الاخيرة الى طهران وقال ان التصديق على قرار ضد ايران، سيواجه باجراءات ايرانية متبادلة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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