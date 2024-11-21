عراقجي يواصل مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس المحافظين

وفي هذا السياق، اجرى عراقجي اليوم الخميس اتصالات هاتفية مع نظرائه في غانا (رئيس مجلس المحافظين) وكذلك مصر وتايلاند ودعا هذه الدول لمعارضة القرار المقدم من الدول الاوروبية الثلاث والحد من تحول مجلس المحافظين الى منصة لتنفيذ مآربها السياسية.

وبيّن عراقجي التوجه البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يخص التعاطي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا الى التفاهمات التي تمت مع الوكالة خلال زيارة مديرها العام الاخيرة الى طهران وقال ان التصديق على قرار ضد ايران، سيواجه باجراءات ايرانية متبادلة.