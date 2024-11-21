وزير السياحة يلتقي الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للسياحة

جاء ذلك خلال لقاء صالحي اميري الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشويلي على هامش قمة "كوب 29" في باكو.

وقال ان ايران تقيم علاقة وثيقة مع هذ المنظمة الدولية.

ودعا صالحي اميري امين عام منظمة السياحة العالمية لتحديد الموعد النهائي لاقامة "المؤتمر الدولي التاسع للسياحة الحضرية" و "الدورة الثالثة لجمعية رؤساء البلديات للسياحة الحضرية المستدامة" والمقرر ان تستضيفه شركة عباس اباد الايرانية للانماء والتابعة لامانة طهران، بمشاركة وزارة الثقافة والسياحة والمشغولات الديوية.

واعلن بولوليكاشويلي انه سيتم في الاسبوع المقبل تحديد موعد هذين المؤتمرين.