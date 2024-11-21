٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85666906
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journalistکاظم شماعییان

وزير السياحة يلتقي الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للسياحة

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٦ م
رمز الخبر: 85666906
وزير السياحة يلتقي الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للسياحة

طهران/ 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – دعا وزير الثقافة والسياحة والمشغولات اليدوية رضا صالحي اميري الى الاسراع في صياغة مسودة مذكرة تفاهم لايحاد مركز المشغولات اليدوية والسياحة في اصفهان (وسط) تابع لمنظمة الامم المتحدة للسياحة.

جاء ذلك خلال لقاء صالحي اميري الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشويلي على هامش قمة "كوب 29" في باكو.

وقال ان ايران تقيم علاقة وثيقة مع هذ المنظمة الدولية.

ودعا صالحي اميري امين عام منظمة السياحة العالمية لتحديد الموعد النهائي لاقامة "المؤتمر الدولي التاسع للسياحة الحضرية" و "الدورة الثالثة لجمعية رؤساء البلديات للسياحة الحضرية المستدامة" والمقرر ان تستضيفه شركة عباس اباد الايرانية للانماء والتابعة لامانة طهران، بمشاركة وزارة الثقافة والسياحة والمشغولات الديوية.

واعلن بولوليكاشويلي انه سيتم في الاسبوع المقبل تحديد موعد هذين المؤتمرين.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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