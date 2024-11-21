وزير الدفاع الايراني يجتمع مع مجموعة من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في كراكاس

طهران / 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى العميد طيار عزيز نصير زادة وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية رئيس الجانب الإيراني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وفنزويلا، في كراكاس، مجموعة من النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين من القطاعين العام والخاص.

وقد أثيرت في الاجتماع قضايا مثل عوائق الاستيراد والتصدير والأعمال المصرفية والاستثمار وغيرها من القضايا الاقتصادية للبلدين. والتقى العميد طيار نصير زادة خلال الزيارة الى كراكاس عددا من كبار المسؤولين الفنزويليين. انتهى ** 2342