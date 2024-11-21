٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85666983
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وزير الدفاع الايراني يجتمع مع مجموعة من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في كراكاس

٢١‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٩ م
رمز الخبر: 85666983
وزير الدفاع الايراني يجتمع مع مجموعة من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في كراكاس

طهران / 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقى العميد طيار عزيز نصير زادة وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية رئيس الجانب الإيراني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وفنزويلا، في كراكاس، مجموعة من النشطاء الاقتصاديين الإيرانيين من القطاعين العام والخاص.

وقد أثيرت في الاجتماع قضايا مثل عوائق الاستيراد والتصدير والأعمال المصرفية والاستثمار وغيرها من القضايا الاقتصادية للبلدين.

والتقى العميد طيار نصير زادة خلال الزيارة الى كراكاس عددا من كبار المسؤولين الفنزويليين.

انتهى ** 2342

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