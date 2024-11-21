بزشكيان يعزي حكومة وشعب باكستان بضحايا الحادث الارهابي

وقدّم الرئيس بزشكيان في رسالة اليوم الخميس، التعازي لحكومة وشعب باكستان وأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في منطقة كورام بباكستان والذي أدى إلى مصرع العشرات من المواطنين الباكستانيين وإصابة عدد كبير آخر.

واضاف: إن الإرهاب بكافة أشكاله مدان، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب البلد الصديق والشقيق باكستان كما فعلت في الماضي، وستواصل جديا مكافحة الإرهاب من أجل تعميق الأمن وإرساء الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالسلطات الباكستانية قوله إن 38 شخصا قتلوا في باكستان إثر هجوم شنه مسلحون على حافلات تقل ركابا من الطائفة الشيعية في شمال غرب البلاد.

ووقع الهجوم الارهابي في كورام وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

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