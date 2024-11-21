المقاومة تدمر"ميركافا" للاحتلال في جباليا وتستهدف قواته في "نتساريم"

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بالتعاون مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، جنود الاحتلال الإسرائيلي، وموقع أبو عريبان في محور "نتساريم" بقذائف الـهاون.

بدوره، أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة بأنّ "معارك طاحنة تتواصل بين المقاومة وجيش الاحتلال في شمالي قطاع غزة".

ويوم أمس، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد لالتحام مجاهديها مع جنود الاحتلال وآلياته وسط بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي من كتيبة "نحشون (90)" التابعة للواء "كفير"، وإصابة قائد الكتيبة وهو ضابط برتبة مقدم بجراح خطيرة خلال اشتباك من مسافة قريبة في معارك جباليا، شمالي قطاع غزّة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إننا وصلنا في قطاع غزة إلى مرحلة فظيعة ومؤلمة، والتي تسمّى "الوحل".ولفتت إلى أنّه "في هذه المرحلة يسقط لنا جنود في قطاع غزة في حين أنّ وجودهم هناك غير ضروري".

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