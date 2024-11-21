لبنان: عشرات الشهداء والجرحى جراء مجازر للاحتلال في البقاع

وقال مراسل الميادين في البقاع اللبناني، إن هناك 6 شهداء من عائلة واحدة في بلدة مقنة، و8 شهداء في بلدة عمشكة، و11 شهيداً على الأقل في نبحا، و3 شهداء في قرية مصنع الزهرة غربي بعلبك.

وطالت الغارات بلدات عديدة اليوم في محافظة بعلبك-الهرمل وهي يونين، بيت شاما، جرود نحلة، بريتال، مقنة، السفري، جرد بوداي، فلاوه، بيت مشيك، نبحا، عمشكة، الطيبه، حوش الرافقه وقلد السبع.

وأسفرت غارات "جيش" الاحتلال يوم أمس عن 25 شهيداً و 121 جريحاً على كامل الأراضي اللبنانية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3583 شهيداً و 15244 جريحاً.

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