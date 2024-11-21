سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الفيتو الأميركي على مشروع قرار وقف اطلاق النار في غزة مخز

نيويورك / 21 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعتبر السفير والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي اقترحته الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بانه "مخز" وقال: مرة أخرى، نطلب من مجلس الأمن أن يتحرك بشكل حاسم وينهي حصانة الكيان الإسرائيلي.

يتبع