غريب آبادي: إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت انتصار كبير لأنصار فلسطين

وقال غريب آبادي في تصريح له مساء الخميس ، إن القرار الذي تم إصداره هو قرار مهم وتاريخي وشجاع للغاية، وهو في الواقع انتصار عظيم للشعب الفلسطيني المظلوم ومحور المقاومة ومناصريهم، وهزيمة للكيان الصهيوني وحماته، ومن هذا المنطلق فإن هذا القرار مهم جداً.

واضاف نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الإيراني: في هذه الفترة القصيرة من اصدار القرار، أكدت مجموعة واسعة من الدول باستقلال المحكمة الجنائية الدولية وسيادتها، وشددت على تنفيذ القرار، أي ، انه إذا دخل نتنياهو المجرم أو وزير الحرب السابق للكيان الصهيوني إلى أراضي هذه الدول، فسيتم القبض عليهما.

واشار غريب آبادي في حديثه الى طرح قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015، وقال: بعد 7 أكتوبر (2023)، تم إرسال العديد من الوثائق من قبل رجال القانون والمحامين والأشخاص إلى النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الاحتلال. لقد كانت الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني من الضخامة بحيث لم تتمكن حتى محكمة الجنايات الدولية العبور منها وتجاهلها.

وأضاف: إن هذا القرار يظهر أن المحكمة الجنائية الدولية خلصت أيضًا إلى أن الكيان الصهيوني المجرم ارتكب جرائم والتحقيق فيها يقع ضمن اختصاص هذه المحكمة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وغيرها. هذه امور اساسية جدا.

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة، ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الطعون التي تقدمت بها "إسرائيل".

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