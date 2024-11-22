عمليات حزب الله: صواريخ نوعية استهدفت ما بعد "تل أبيب" وتصدٍّ بطولي في جنوبي لبنان

قواعد عسكرية

وافاد تقرير للميادين انه استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:45 من ظهر الخميس، قاعدة شراغا والتي تضم المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة وذلك بعد استهدافها بصلية صاروخية أيضاً عند الساعة 11:45 ظهراً.

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 من ظهر الخميس، موقع الإنذار المُبكر "يسرائيلي" وهو مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210 على قمّة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخيّة.

وللمرة الأولى، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 12:00 من ظهر الخميس، قاعدة "حتسور" الجوية والتي تُعتبر جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 150 كلم، شرقي مدينة أسدود، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

وشنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:00 صباح الخميس، هجوماً جوياً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة والتي تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

وتصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:20 من ظهر الخميس، لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 900 في أجواء القطاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

تجمّعات جنود الاحتلال

للمرّة العاشرة في يوم الخميس، استهدف مجاهدو حزب الله، عند الساعة 10:10 مساءً، تجمّع لـ "جيش" الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، وذلك بعد استهداف 9 تجمّعات في المنطقة نفسها، في الساعة 08:30 مساءً، وفي الساعات 04:25، 04:15، 04:00 مرّتين، 01:45، 01:00 ظهراً بـ8 صليات صاروخية، وعند الساعتين 04:00 بعد الظهر و07:30 صباحاً بسرب من المسيّرات.

وعند الساعة 07:00 من مساء الخميس، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بأسراب من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعّين لقوات الاحتلال في بلدتَي يارون وشمع، وأصابت أهدافها بدقّة.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في لبنان عند الساعة 06:00 مساءً، تجمعّين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتَي المنارة ويرؤون، بصليةٍ صاروخية لكلٍ منها.

واستهدفت المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر الخميس، تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قاعدة عين زيتيم، بصليةٍ صاروخيّة.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، تجمّعين لقوات الاحتلال، في مستوطنة المطلة وعند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة لكلٍ منها وذلك عند الساعة 03:15 بعد الظهر.

وعند الساعة 08:30 من صباح الخميس، استهدف حزب الله تجمّعين لقوّات الاحتلال في موقع "هضبة العجل" شمالي مستوطنة كفاريوفال، وعند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام، بصلية صاروخيّة لكلٍ منها.

وعند الساعة 04:00 و04:25 من بعد ظهر الأربعاء، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، وأصابت أهدافها بدقّة.

انتهى ** 2342