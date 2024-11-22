٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٠ ص
رمز الخبر: 85667156
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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عمار الحكيم: إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو كان مطلب الأحرار في كل أنحاء العالم

٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٠ ص
رمز الخبر: 85667156
عمار الحكيم: إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو كان مطلب الأحرار في كل أنحاء العالم

طهران / 22 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- قال رئيس تحالف قوى الحكمة العراقي السيد "عمار الحكيم"، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية واستخدام التجويع سلاحاً، يمثل إحقاقاً للحق وتلبية لمطالب ملايين الأحرار حول العالم.

وأضاف السيد عمار الحكيم في بيان له، "فيما نرحب بهذا القرار، نحث على رفده بقرارات أخرى تفضي إلى إنهاء الحرب المفروضة على غزة ولبنان، وتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤوليتها وتبعاتها القانونية والمادية والأخلاقية، وإرغامه على الاعتراف بجرائمه التي انتهكت المواثيق الأممية والأعراف الدولية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، ووزير دفاعه السابق "يوآف غالانت"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأصدرت المحكمة، بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من الكيان الصهيوني بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي)، كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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