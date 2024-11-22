الرئيس بزشكيان: أهم عنصر في التنمية المستدامة في البلاد رفع المستوى الصحي للمواطنين

وأعرب الرئيس بزشكيان في رسالة بمناسبة حفل تأبين مؤسس بيوت الصحة العالمية الدكتور "محمد علي برزكر"، عن شكره وتقديره الخدمات القيمة التي قدمه الدكتور برزكر.

وأضاف في الرسالة أن أحد أهم مكونات التنمية المستدامة وأحد الأهداف الأساسية لنظام الجمهورية الإسلامية هو ضمان وتحسين المستوى الصحي لجميع المواطنين الايرانيين، مما يضمن الديناميكية والحيوية العامة للمجتمع.

وتابع قائلا: لا شك أن الخدمة والجهد الصادقين في هذا الطريق الإنساني، هي من أثمن الأنشطة.

وأوضح: إن الإنجازات البارزة في هذا المجال المهم والشامل، والذي يُطلق عليه اليوم أحد تكريم نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي نتيجة الجهود المخلصة للمثقفين مثل الدكتور برزکر.

وقال إنه من دواعي الفخر لمجتمعنا الطبي أن الموهوبين بذلوا كل جهودهم في السعي لتحقيق صحة الإنسان ويعملون بجد. وقد أثبتت بلادنا بهذا الدعم والتراث العلمي والمواهب البشرية القيمة أنها من الدول الرائدة في المعرفة الطبية.

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