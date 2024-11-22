٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٤ ص
رمز الخبر: 85667210
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزة

٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٤ ص
رمز الخبر: 85667210
الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزة

طهران / 22 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية "مهند هادي"، من أن إمدادات الغذاء والدواء والماء والوقود في قطاع غزة معرضة للتوقف بشكل شبه كامل، مما يهدد حياة مليوني فلسطيني.

وقال هادي، في بيان له، إن "إسرائيل" تمنع منذ 6 أسابيع إدخال الواردات التجارية، مشيرا إلى أن ذلك ترافق مع تزايد أعمال النهب التي تستهدف قوافل المساعدات داخل القطاع.

وأشار إلى أن المخابز تغلق أبوابها بسبب نقص الدقيق والوقود اللازم لتشغيلها، منبها إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط ظروف مريعة وأعمال عدائية لا تتوقف.

وشدد على ضرورة تحسين الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بشكل عاجل، بما يسمح بتوصيل آمن للمساعدات.

وفي جانب آخر، ذكر هادي أنه خلال العام الحالي تعرضت الشاحنات الأممية للنهب 75 مرة، منها 15 مرة منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، قائلا إنه تم أيضا إطلاق النار على اثنين من سائقي الشاحنات، واقتحام منشآت تديرها الأمم المتحدة 34 مرة خلال المدة نفسها.

كما أشار إلى أن 98 شاحنة تعرضت، السبت الماضي، للنهب في هجوم واحد بقطاع غزة.

وكانت الأمم المتحدة قالت، في وقت سابق، إن القيود العسكرية الإسرائيلية وحالة الفوضى واسعة النطاق أدت لنهب المساعدات في غزة.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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