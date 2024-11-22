٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85667221
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وزیر الدفاع الایراني یلتقي الرئيس الفنزويلي

٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٢٨ ص
رمز الخبر: 85667221
وزیر الدفاع الایراني یلتقي الرئيس الفنزويلي

طهران/تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا-التقی وزیر الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد الطیار عزیز نصير زاده الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأفادت "ارنا" نقلا عن قسم العلاقات العامة في وزارة الدفاع، بانه التقی وزیر الدفاع العمید الطیار عزیر زاده أيضًا مع نائبة رئيس فنزويلا ووزيرة النفط الفنزويلية "دلسي رودريغيز" وتحدث معها.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء سبل تطوير العلاقات لتعزيز التعاون المستقبلي، وأكدا على ضرورة متابعة الاتفاقات لتنفيذها على أفضل وجه ممكن.

الجدير بالذكر أنه وصل وزیر الدفاع  الایراني  إلى كراكاس يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر للمشاركة في أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة بين إيران وفنزويلا.

انتهی**2054

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