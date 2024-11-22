وزیر الدفاع الایراني یلتقي الرئيس الفنزويلي

وأفادت "ارنا" نقلا عن قسم العلاقات العامة في وزارة الدفاع، بانه التقی وزیر الدفاع العمید الطیار عزیر زاده أيضًا مع نائبة رئيس فنزويلا ووزيرة النفط الفنزويلية "دلسي رودريغيز" وتحدث معها.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء سبل تطوير العلاقات لتعزيز التعاون المستقبلي، وأكدا على ضرورة متابعة الاتفاقات لتنفيذها على أفضل وجه ممكن.

الجدير بالذكر أنه وصل وزیر الدفاع الایراني إلى كراكاس يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر للمشاركة في أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة بين إيران وفنزويلا.

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