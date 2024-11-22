وزارة الخارجية اليمنية: محكمة الجنايات الدولية لم تحرك ساكنا إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام 2002

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين اليمنية السفير "وحيد الشامي"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.

وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.

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