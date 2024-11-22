الكيان الصهيوني يدعم قرار مجلس الحكام ضد البرنامج النووي السلمي الايراني

وزعم وزير خارجية الاحتلال إن "اسرائيل" ملزمة بمنع ايران من امتلاك سلاح نووي والعام المقبل مصيري بهذا الشأن".

وأضاف: إننا "سنعمل ضد ايران إذا وصلت السعي لامتلاك سلاح نووي" على حد قوله.

وقال: "يجب وقف السباق النووي الإيراني ولتحقيق ذلك يحتاج العالم لزيادة الضغوط على إيران".

وتابع قائلا: إن "القرار الذي اتخذته وكالة الطقة الذرية مهم لمنع ايران من الحصول على الأسلحة النووية".

يذكر إن مشروع القرار الذي اقترحته الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ضد البرنامج النووي السلمي الايراني، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية 19 صوتا وامتناع 12 عضوا عن التصويت ورفض 3 أصوات، ودون الإشارة إلى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطلب من طهران اتخاذ "إجراءات ضرورية وعاجلة" لحل قضايا الضمانات المزعومة.

وسبق أن حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مغبة إصدار قرار في مجلس الحكام. وبناء على ذلك، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية أمرا بتنفيذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق عدد ملحوظ من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.

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