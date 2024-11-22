الاجتماع العاشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وفنزويلا یختتم أعماله في کراکاس

وأفادت "ارنا" نقلا عن قسم العلاقات العامة في وزارة الدفاع، أنه في الحفل الختامي أعرب وزير الدفاع الإیراني العمید نصیر زاده عن ارتياحه لنجاح عقد هذه اللجنة وقال: إن المسافة الجغرافية لن تكون أبدا عائقا أمام تعميق الروابط والصداقات القوية بين البلدين فإن فنزويلا وإيران صديقتان وشقيقتان لبعضهما البعض.

وأكد أن مصير البلدين مرتبطان بسبب التهديدات المشتركة.

ونقل العمید نصیر زاده تحيات قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني إلى حكومة وشعب فنزويلا وأضاف: نعلم جميعا أن الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة تسعى دائما إلى التفوق على الدول والحكومات المستقلة وزيادة مستوى التعاون بين الدول المستقلة التي تتطلع إلى عالم بعيد عن الأحادية.

واعتبر أن أهم رسالة من عقد هذا الاجتماع هي الوحدة بين الحكومات المستقلة وهزيمة الإمبريالية والهيمنة.

وشدد وزير الدفاع على دعم الشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص في إيران وفنزويلا وقال: لن نتردد في بذل أي جهود وإجراءات لتطوير وتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وبدوره قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن هذا الاجتماع هو فصل جديد من علاقاتنا المشتركة مع إيران وأضاف بأننا نتأثر بشدة بالجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، ونحن شركاء في النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ونعتقد بأن فلسطين ستنتصر بدعم الإنسانية.

انتهی**2054