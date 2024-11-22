مسيرات جماهيرية حاشدة في اليمن تحت شعار "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر"

ويتوقع أن يشهد اليمن خروجاً مليونياً غير مسبوق بمسيرات صباحية ومسائية في أكثر من 460 ساحة مركزية وفرعية تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وتنديداً بمجازر الإبادة الإسرائيلية بحق أبناء قطاع غزة ولبنان، وذلك بعد دعوة اللجنة "العليا لنصرة الأقصى في اليمن".

وتتصدر محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر في غربي اليمن، المحافظات اليمنية احتشاداً حيث حددت لجنة نصرة الأقصى 103 ساحات للخروج المليوني في المسيرات.

وفي محافظة إب وسط اليمن، حددت لجنة "نصرة الأقصى" 75 ساحة للمشاركة في المسيرات الرافضة للعدوان والمناصرة لفلسطين ولبنان. وفي محافظة حجة شمال غرب اليمن حددت اللجنة ذاتها 70 ساحة للتظاهر.

أما في محافظة عمران شمالي اليمن، فقد حددت اللجنة 49 ساحة للخروج المليوني صباحاً ومساءً، كما حددت اللجنة 29 ساحة مركزية وفرعية في محافظة صعدة شمالي اليمن للاحتشاد الكبير نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتيهما.

وفي محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن حددت اللجنة 27 ساحة، وفي محافظة المحويت غربي اليمن حددت اللجنة 26 ساحة، وفي محافظة تعز جنوبي غربي اليمن حددت اللجنة 19 ساحة، وفي محافظة ذَمَار جنوبي صنعاء حددت اللجنة 18 ساحة، وفي محافظة ريمة غرباً حددت 24 ساحة مركزية وفرعية، وذلك للخروج المليوني في مسيرات "مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر".

وأمس الخميس، دعا قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد "عبد الملك الحوثي"، الشعب اليمني إلى الخروج المليوني اليوم الجمعة، في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي سائر المحافظات والمديريات، نصرةً لغزة وفلسطين ولبنان، مشدداً على أنّ "الخروج الأسبوعي ضمن كل هذه الأنشطة والأعمال هو حياة، عزة، قوة، بناء، تربوي استعداد نفسي".

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