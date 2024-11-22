اللواء سلامي: يجب قطع الشريان الاقتصادي الصهيوني لتلقي المعدات العسكرية

وقال اللواء سلامي، اليوم الجمعة، في مناورة 60 ألف شخص تحت شعار "إلى القدس" في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب البلاد: إن اليوم كان شرفًا عظيمًا أن أكون حاضرًا بين قوات حرس الثورة الإسلامية والقوات التعبئة (البسيج) ورأينا مرة أخرى وحدة وتضامن القوات التعبئة والبدو والقبائل في المحافظة.

وأضاف: القوات التعبئة تبذل كل الجهود لتحقيق العدالة وتجنب الاستبداد في كل المشاهد، وخاصة في مواجهة الاستكبار العالمي، وهذا الشرف لا ينسى بالنسبة لنا.

وتابع قائلا: إن خوزستان أرض العلوم العظيمة في الدفاع المقدس وهي دليل على عز استقرار أمة اسمها الإسلام التي وقفت بثبات في مواجهة مجموعة القوى العالمية.

وأوضح اللواء سلامي: إنه تتمتع خوزستان بتجربة هزيمة القوى العظمى في تاريخها وهي أرض الفتوحات الكبرى والتكريمات في تاريخ إيران الإسلامية.

وصرح: إن اليوم تحولت أشتال المقاومة في اليمن والبحرين وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين إلى أشجار متجذرة، ويحاول الاستكبار العالمي منذ سنوات تدمير أغصان المقاومة، لكنه يواجه دائماً إخفاقات متتالية.

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