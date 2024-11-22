حزب الله يدمر دبابة "ميركافا" في محيط قلعة شمع جنوب لبنان

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان، أن مجاهديها استهدفوا أمس الخميس، دبابة "ميركافا" في محيط قلعة شمع بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. ‏

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة، تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصليةٍ صاروخية.

كذلك، أعلنت المقاومة، في بيان آخر، أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 3:00 من فجر اليوم، تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

وفي المرة الثالثة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من فجر اليوم تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام بصليةٍ صاروخية.

وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.

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