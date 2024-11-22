كتائب "القسام" تعلن قنص 4 جنود إسرائيليين واستهداف آليات لجيش الاحتلال برفح

وقالت "القسام" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح، حيث رصد مجاهدونا عدداً من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية "الغول" القسامية".

وأضافت: "أكد مجاهدونا مقتل جنديين، وفور وصول دبابة "مركفاه" صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 411 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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*المصدر: قدس برس