انصار الله: نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب

ولفت سريع الى ان العملية التي استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح".
واكد بان عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان.
انتهی**2054
طهران/22 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا-اعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي، بانه نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.
ولفت سريع الى ان العملية التي استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح".
واكد بان عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان.
انتهی**2054
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