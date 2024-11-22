انصار الله: نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب

ولفت سريع الى ان العملية التي استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" وحققت هدفها بنجاح".

واكد بان عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على لبنان.

انتهی**2054