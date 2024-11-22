ايران تفوز على روسيا في لقاء ودي بالمصارعة الرومانية

وفي منافسات هذا اللقاء الودي الذي جرى مساء الجمعة في قاعة دينامو في موسكو، فازت ايران على روسيا بنتيجة 5:5 وبفارق النقاط 21-19.

ومن المنتخب الايراني فاز كل من إيمان محمدي وسعيد إسماعيلي ومحمد رضا كرائي ومحمد علي كرائي وأمين ميرزا زاده على منافسيهم الروس.

وجاءت نتائج المسابقات التي أقيمت على النحو التالي:

55 كغم: بويا دادمرز 1 – أمين صفرشايف 2

60 كغم: علي أحمدي وفا 1 – دينسلام باماتوف 7

63 كغم: إيمان محمدي 4 – أنور إلله ياروف صفر

67 كغم: سعيد إسماعيلي 9 – روسلان بيشورين 1

72 كغم: محمد رضا كرائي (الفائز) 1 – ناريك أوجانيان 1

77 كغم: علي إسكو 2 – سيرغي كوتوزوف 6

82 كغم: محمد علي كرائي 7 – إسلام علي اف 6

87 كغم: علي رضا محمدي 2 – ميلاد علي رضاييف 5

97 كغم: مهدي بالي 1 – أرتور سركسيان 7

130 كغم: أمين ميرزا زاده (الفائز) 2 – سيرغي سيمينوف 2

انتهى ** 2342