ايران تفوز على روسيا في لقاء ودي بالمصارعة الرومانية

وفي منافسات هذا اللقاء الودي الذي جرى مساء الجمعة في قاعة دينامو في موسكو، فازت ايران على روسيا بنتيجة 5:5 وبفارق النقاط 21-19.
ومن المنتخب الايراني فاز كل من إيمان محمدي وسعيد إسماعيلي ومحمد رضا كرائي ومحمد علي كرائي وأمين ميرزا زاده على منافسيهم الروس.
وجاءت نتائج المسابقات التي أقيمت على النحو التالي:
55 كغم: بويا دادمرز 1 – أمين صفرشايف 2
60 كغم: علي أحمدي وفا 1 – دينسلام باماتوف 7
63 كغم: إيمان محمدي 4 – أنور إلله ياروف صفر
67 كغم: سعيد إسماعيلي 9 – روسلان بيشورين 1
72 كغم: محمد رضا كرائي (الفائز) 1 – ناريك أوجانيان 1
77 كغم: علي إسكو 2 – سيرغي كوتوزوف 6
82 كغم: محمد علي كرائي 7 – إسلام علي اف 6
87 كغم: علي رضا محمدي 2 – ميلاد علي رضاييف 5
97 كغم: مهدي بالي 1 – أرتور سركسيان 7
130 كغم: أمين ميرزا زاده (الفائز) 2 – سيرغي سيمينوف 2
انتهى ** 2342
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