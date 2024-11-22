٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٤٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85667628
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بقائي: نرحب بكل خطوة من أجل وضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب

٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٤٥ م
رمز الخبر: 85667628
بقائي: نرحب بكل خطوة من أجل وضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب

طهران / 22 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- صرح المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسماعيل بقائي بأننا نرحب بكل خطوة لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة وغيرها.

وكتب بقائي مساء الجمعة في منشور على منصة إكس، بخصوص صدور مذكرتي اعتقال بحق المجرمين الرئيسيين في جريمة الإبادة الجماعية المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في غزة، من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأضاف: بعد أربعة عشر شهراً من الإبادة الجماعية المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال في غزة، والتي ارتكب خلالها أفظع الجرائم الدولية، أصدرت الشعبة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أخيراً مذكرتي اعتقال بحق المجرمين الرئيسيين، نتنياهو وغالانت.

وأضاف: بالطبع كان ينبغي أن يشمل هذا الحكم جريمة "الإبادة الجماعية"، وهو أمر واضح تماما.

وتابع بقائي: نرحب بكل خطوة لتحقيق العدالة وإنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة وغيرها من الاماكن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن المماطلة طويلة الأمد في التعامل مع إفلات كيان الفصل العنصري الصهيوني من العقاب - والتي يرجع الجزء الأكبر منها إلى العرقلة الظاهرية والخفية التي تمارسها الولايات المتحدة في مسار تنفيذ العدالة - تسببت في استمرار وتصاعد الجرائم البشعة في فلسطين المحتلة.

وأكد: أن التنفيذ الفوري والكامل لمذكرتي الاعتقال هاتين يمكن أن يُظهر كفاءة نظام العدالة الجنائية الدولي. ويجب الحرص على عدم التلاعب بهذا القرار المتأخر من خلال إساءة استخدام العمليات والإجراءات الرسمية.

انتهى ** 2342

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