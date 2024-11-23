سفير إيران لدى روسيا: أي نوع من سوء معاملة الطلبة الجامعيين الإيرانيين مدان

وكتب كاظم جلالي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X فجر اليوم السبت: أي نوع من سوء معاملة الطلبة الجامعيين الإيرانيين أمر مدان ويجب ان يتحمل المسؤولون الروس مسؤولية مثل هذه الأحداث المؤسفة.

وأكد: لقد تابعنا جدياً سوء معاملة الطلبة الجامعيين الإيرانيين في قازان ولحسن الحظ حققنا نتائج جيدة ونأمل من الجهات المسؤولة حل وتسوية القضية في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المخطئين.

يذكر أنه في صباح يوم الجمعة ، توجه عدد من الطلاب الدارسين في جامعة قازان الفيدرالية من دول مختلفة، بما في ذلك أوزبكستان والصين وإيران وتركمانستان وغيرها، إلى "مركز تمديد التأشيرات" التابع للجامعة لتمديد التأشيرات الطلابية الخاصة بهم.

وعقب مشادة جرت بين بعض الطلاب وتفعيل جهاز الإنذار من قبل جهاز أمن المركز المذكور، توجهت قوات من الشرطة إلى المكان.

وبادرت الشرطة في تصرف لاإنساني وغير مهني لضرب الطلبة، وتم اعتقال طالبين إيرانيين جرى الافراج عنهما في وقت متاخر من مساء الجمعة وفقا لما صرح به القنصل الايراني العام في قازان داود ميزاخاني.

انتهى ** 2342