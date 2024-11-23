غزة: حصيلة الإبادة الجماعية 44056 شهيدا و 104268 جريحاً

وأكد مراسل الميادين، الجمعة، إصابة الطبيب، سعيد جودة، وأشخاصٍ آخرين من جراء إلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل على مستشفى كمال عدوان، شمالي القطاع.

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بياناً، أوضحت فيه أنّه "في ساعات متأخرة من ليلة الخميس -الجمعة أعادت قوات الاحتلال استهداف مستشفى كمال عدوان، وتصيب 6 من الكوادر الطبية العاملة بينها حالات خطيرة أدخلت الى العناية المركزة".

وأضافت أنّ الاستهداف أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى، وثقب خزانات المياه لتصبح من غير أكسجين ولا مياه، محذرةً من أنّ الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى.

ودانت الوزارة "هذا العمل الإجرامي المتكرر والمستمر"، مجددةً مناشدتها للمؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة، بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ قوات الاحتلال تواصل لليوم الـ 31 تعطيل عمل الدفاع المدني قسراً في مناطق شمال غزة، مشيرةً إلى أنّ آلاف الأشخاص هناك يبقون بدون رعاية إنسانية وطبية.

*شهداء في قصفٍ متواصل

وفي القصف المستمر على مختلف المناطق لليوم الـ413، أفاد مراسل الميادين بارتقاء 7 شهداء من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً لعائلة أبو عصر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد شخصين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو سمرة في دير البلح، وتحدّث المراسل عن وقوع إصابات من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في محيط أبراج "عين جالوت" جنوبي مخيم النصيرات، وذلك وسط القطاع.

وجنوبي قطاع، ارتقى شخصان في قصف طائرات الاحتلال محيط منطقة أصداء في مواصي خان يونس، وفق ما نقل مراسل الميادين.

أمّا في مدينة غزّة، فقد أفاد الدفاع المدني بانتشال جثامين شهداء من تحت أنقاض منزل لعائلة الداية في حي الصبرة بغزة بعد قصفه من طيران الاحتلال، مضيفاً أنّ 3 أشخاص ارتقوا وجُرح آخرون في قصفٍ إسرائيلي استهدف تجمعاً للأشخاص قرب مفترق السنافور في حي التفاح.

كذلك، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال مجموعة من الأشخاص، وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في استهدافٍ إسرائيلي طال أيضاً مجموعة من الأشخاص في شارع الشفاء، وذلك غرب المدينة.

وفي آخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في القطاع، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 44056 شهيداً و104268 جريحاً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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