المقاومة تدكّ قوات الاحتلال وتجمعاته في محاور قطاع غزة.. وتخوض اشتباكات في جباليا

وأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية، بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع والأفراد، مع جنود وآليات الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت السرايا قصفها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين مركزاً للقيادة والسيطرة تابع لـ"جيش" الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف "الهاون".

فيما عرضت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، مشاهد توثق هذه العملية المشتركة.

كذلك، دكّت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري حركة المجاهدين، بالاشتراك مع سرايا القدس مقراً للقيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في محور "نتساريم" برشقة صاروخية.

من جهتها، أكدت كتائب شهداء الأقصى قصفها مقر قيادة وسيطرة تابع لقوات الاحتلال في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع، برشقة صاروخية من نوع "107".

ونشرت مشاهد من قصفها تجمعاً لجنود وآليات العدو الاحتلال في محيط نادي خدمات جباليا، بقذائف "الهاون"، في وقتٍ سابق.

قوات الشهيد عمر القاسم أعلنت قصفها بقذائف "الهاون" تجمعات جنود الاحتلال في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة، نشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، تفاصيل عملية مركبة ضد جنود وآليات الاحتلال قرب مفترق برج عوض في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وخلال العملية رصد مجاهدو القسام عدداً من جنود الاحتلال، وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية "الغول"، مؤكدين مقتل جنديين، وفور وصول دبابة "ميركافا" إسرائيلية لنجدتهم استهدافتها القسّام بقذيفة "الياسين 105" واشتعلت النيران فيها.

إضافة إلى ذلك، رصد بعدها المجاهدون تقدم جرافة عسكرية إسرائيلية لسحب الدبابة المحترقة، فاستهدفوها بقذيفة "الياسين 105"، حيث أكدوا وصول الطيران المروحي لإجلاء إصابات الاحتلال.

انتهى ** 2342